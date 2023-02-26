(Новикова) Наталия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новикова) Наталия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

10.04.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Новиков Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
22.12.1879

Сын: Стефан Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семёнов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.12.1881

Сын: Пётр Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семёнов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1883

Сын: Пётр мл.

Отец ребёнка: Трофим Семёнов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1886

Сын: Семён Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семёнов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.04.1887
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище
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