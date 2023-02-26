(Новикова) Наталия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти10.04.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Новиков Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
22.12.1879
Сын: Стефан Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
Рождение ребёнка
19.12.1881
Сын: Пётр Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
Рождение ребёнка
11.06.1883
Сын: Пётр мл.
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
Рождение ребёнка
28.08.1886
Сын: Семён Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
Смерть
10.04.1887
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище