Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Константин Парфенов
Константин Парфенов
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
д.Новики Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения
До 1869
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец:
?
Мать:
?
д.Новики Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь