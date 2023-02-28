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Иван Ермолаев

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Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ермила (Ермолай) Иосифов

Мать: Дария Парфенова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1888

Жена: София Маркелова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1892

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: София Маркелова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мелания Иоаннова

Мать ребёнка: София Маркелова

Смерть
Неизвестно
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