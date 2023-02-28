Иван Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Ермила (Ермолай) Иосифов
Мать: Дария Парфенова
Бракосочетание
27.01.1888
Жена: София Маркелова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1892
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: София Маркелова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мелания Иоаннова
Мать ребёнка: София Маркелова
Смерть
Неизвестно