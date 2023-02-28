София Маркелова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1888
Муж: Иван Ермолаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1892
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Ермолаев
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мелания Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Ермолаев
Смерть
Неизвестно