Феодосия Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Архипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Памфил Архипов

Отец ребёнка: Архип (Иовлев)

Рождение ребёнка
25.05.1820

Дочь: Феодосия Архипова

Отец ребёнка: Архип (Иовлев)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1821

Сын: Фёдор Архипов

Отец ребёнка: Архип (Иовлев)

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
29.07.1823

Сын: Евдоким Архипов

Отец ребёнка: Архип (Иовлев)

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1831

Дочь: Макрина Архипова

Отец ребёнка: Архип (Иовлев)

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
27.07.1831

Дочь: Мария Архипова

Отец ребёнка: Архип (Иовлев)

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
30.07.1834

Дочь: Соломония Архипова

Отец ребёнка: Архип (Иовлев)

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
28.05.1838

Дочь: Феодосия Архипова

Отец ребёнка: Архип (Иовлев)

д.Шлюхино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип (Иовлев)

Смерть
Неизвестно
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