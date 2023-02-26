Феодосия Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Памфил Архипов
Отец ребёнка: Архип (Иовлев)
Рождение ребёнка
25.05.1820
Дочь: Феодосия Архипова
Отец ребёнка: Архип (Иовлев)
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1821
Сын: Фёдор Архипов
Отец ребёнка: Архип (Иовлев)
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
29.07.1823
Сын: Евдоким Архипов
Отец ребёнка: Архип (Иовлев)
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1831
Дочь: Макрина Архипова
Отец ребёнка: Архип (Иовлев)
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
27.07.1831
Дочь: Мария Архипова
Отец ребёнка: Архип (Иовлев)
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
30.07.1834
Дочь: Соломония Архипова
Отец ребёнка: Архип (Иовлев)
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
28.05.1838
Дочь: Феодосия Архипова
Отец ребёнка: Архип (Иовлев)
д.Шлюхино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип (Иовлев)
Смерть
Неизвестно