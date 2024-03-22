Фёдор Минин
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Михей
Мать: Агафия Тимофеева
Бракосочетание
28.01.1872
Жена: Васса Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1874
Дочь: Параскева Фёдорова
Мать ребёнка: Васса Дмитриева
Военная служба
1875
Рождение ребёнка
1877
Сын: Стефан Фёдоров
Мать ребёнка: Васса Дмитриева
Рождение ребёнка
05.09.1881
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Васса Дмитриева
Рождение ребёнка
15.06.1883
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Мать ребёнка: Васса Дмитриева
Рождение ребёнка
06.10.1885
Дочь: Пелагея Фёдорова
Мать ребёнка: Васса Дмитриева
Рождение ребёнка
21.10.1887
Сын: Яков Фёдоров
Мать ребёнка: Васса Дмитриева
Рождение ребёнка
04.08.1890
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Васса Дмитриева
Военная служба
1890
рядовой
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Елизавета Фёдорова
Мать ребёнка: Васса Дмитриева
Смерть
Неизвестно