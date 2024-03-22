Фёдор Минин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Минин

Фёдор Минин

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Михей

Мать: Агафия Тимофеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1872

Жена: Васса Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1874

Дочь: Параскева Фёдорова

Мать ребёнка: Васса Дмитриева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1875
Рождение ребёнка
1877

Сын: Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Васса Дмитриева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1881

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Васса Дмитриева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1883

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Мать ребёнка: Васса Дмитриева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1885

Дочь: Пелагея Фёдорова

Мать ребёнка: Васса Дмитриева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1887

Сын: Яков Фёдоров

Мать ребёнка: Васса Дмитриева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1890

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Васса Дмитриева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1890
рядовой
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Елизавета Фёдорова

Мать ребёнка: Васса Дмитриева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close