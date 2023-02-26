Агафия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти05.09.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1846
Муж: Михей
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.03.1847
Дочь: Мария Минина
Отец ребёнка: Михей
Рождение ребёнка
18.09.1848
Сын: Роман Минин
Отец ребёнка: Михей
Рождение ребёнка
28.08.1850
Сын: Иоанн Минин
Отец ребёнка: Михей
Рождение ребёнка
1854
Сын: Фёдор Минин
Отец ребёнка: Михей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
05.09.1895