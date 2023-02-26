Агафия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

05.09.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.05.1846

Муж: Михей

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.03.1847

Дочь: Мария Минина

Отец ребёнка: Михей

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1848

Сын: Роман Минин

Отец ребёнка: Михей

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1850

Сын: Иоанн Минин

Отец ребёнка: Михей

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Фёдор Минин

Отец ребёнка: Михей

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
05.09.1895
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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