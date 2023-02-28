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Михей

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Евстратий Васильев

Мать: Гликерия Трофимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1819

Сын: Никита Минин

Мать ребёнка: Вера (Варвара) Алексеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1821

Дочь: Стефанида Минина

Мать ребёнка: Вера (Варвара) Алексеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.05.1846

Жена: Агафия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.03.1847

Дочь: Мария Минина

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1848

Сын: Роман Минин

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1850

Сын: Иоанн Минин

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Фёдор Минин

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера (Варвара) Алексеева

Смерть
Неизвестно
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