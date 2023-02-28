Михей
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Евстратий Васильев
Мать: Гликерия Трофимова
Рождение ребёнка
24.09.1819
Сын: Никита Минин
Мать ребёнка: Вера (Варвара) Алексеева
Рождение ребёнка
13.11.1821
Дочь: Стефанида Минина
Мать ребёнка: Вера (Варвара) Алексеева
Бракосочетание
19.05.1846
Жена: Агафия Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.03.1847
Дочь: Мария Минина
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
Рождение ребёнка
18.09.1848
Сын: Роман Минин
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
Рождение ребёнка
28.08.1850
Сын: Иоанн Минин
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Фёдор Минин
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера (Варвара) Алексеева
Смерть
Неизвестно