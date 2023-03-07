Евстратий Васильев
Место рождения
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Михей
Мать ребёнка: Гликерия Трофимова
Рождение ребёнка
04.01.1799
Сын: Феоктист Евстратов
Мать ребёнка: Параскева Савельева
Рождение ребёнка
26.05.1802
Дочь: Феодосия Евстратова
Мать ребёнка: Параскева Савельева
Рождение ребёнка
26.05.1802
Сын: Никита Евстратов
Мать ребёнка: Параскева Савельева
Рождение ребёнка
20.02.1808
Сын: Тимофей (Евстратиев)
Мать ребёнка: Гликерия Трофимова
Рождение ребёнка
До 1814
Сын: Косьма Евстратов
Мать ребёнка: Гликерия Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Савельева
Смерть
Неизвестно