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Евстратий Васильев

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Михей

Мать ребёнка: Гликерия Трофимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1799

Сын: Феоктист Евстратов

Мать ребёнка: Параскева Савельева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1802

Дочь: Феодосия Евстратова

Мать ребёнка: Параскева Савельева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1802

Сын: Никита Евстратов

Мать ребёнка: Параскева Савельева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1808

Сын: Тимофей (Евстратиев)

Мать ребёнка: Гликерия Трофимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1814

Сын: Косьма Евстратов

Мать ребёнка: Гликерия Трофимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Савельева

Смерть
Неизвестно
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