Параскева Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1799

Сын: Феоктист Евстратов

Отец ребёнка: Евстратий Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1802

Дочь: Феодосия Евстратова

Отец ребёнка: Евстратий Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1802

Сын: Никита Евстратов

Отец ребёнка: Евстратий Васильев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстратий Васильев

Смерть
Неизвестно
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