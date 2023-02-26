Параскева Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1799
Сын: Феоктист Евстратов
Отец ребёнка: Евстратий Васильев
Рождение ребёнка
26.05.1802
Дочь: Феодосия Евстратова
Отец ребёнка: Евстратий Васильев
Рождение ребёнка
26.05.1802
Сын: Никита Евстратов
Отец ребёнка: Евстратий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстратий Васильев
Смерть
Неизвестно