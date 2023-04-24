Роман Минин
Место рождения
Дата рождения18.09.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1848
Отец: Михей
Мать: Агафия Тимофеева
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Мария Романова
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
04.12.1871
Сын: Николай Романов
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
06.10.1874
Сын: Косьма Романов
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
18.07.1877
Дочь: Мария Романова
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
21.05.1880
Сын: Карп Романов
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
16.01.1883
Сын: Афанасий Романов
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
16.03.1886
Сын: Алексей Романов
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
17.06.1888
Дочь: Феврония Романова
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
19.11.1890
Дочь: Екатерина Романова
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Смерть
Неизвестно