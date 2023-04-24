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Роман Минин

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.09.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1848

Отец: Михей

Мать: Агафия Тимофеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Мария Романова

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Рождение ребёнка
04.12.1871

Сын: Николай Романов

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1874

Сын: Косьма Романов

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1877

Дочь: Мария Романова

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1880

Сын: Карп Романов

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1883

Сын: Афанасий Романов

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1886

Сын: Алексей Романов

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1888

Дочь: Феврония Романова

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1890

Дочь: Екатерина Романова

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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