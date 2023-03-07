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Николай Романов

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1871

Отец: Роман Минин

Мать: Анастасия Сергеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1891

Сын: Сергей Николаев

Мать ребёнка: Фёкла Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1894

Дочь: Устиния Николаева

Мать ребёнка: Фёкла Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1897

Сын: Афанасий Николаев

Мать ребёнка: Фёкла Леонтиева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Марфа Николаева

Мать ребёнка: Фёкла Леонтиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Леонтиева

Смерть
Неизвестно
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