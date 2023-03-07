Николай Романов
Место рождения
Дата рождения04.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1871
Отец: Роман Минин
Мать: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
05.09.1891
Сын: Сергей Николаев
Мать ребёнка: Фёкла Леонтиева
Рождение ребёнка
30.09.1894
Дочь: Устиния Николаева
Мать ребёнка: Фёкла Леонтиева
Рождение ребёнка
21.06.1897
Сын: Афанасий Николаев
Мать ребёнка: Фёкла Леонтиева
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Марфа Николаева
Мать ребёнка: Фёкла Леонтиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Леонтиева
Смерть
Неизвестно