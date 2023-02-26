Фёкла Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1891
Сын: Сергей Николаев
Отец ребёнка: Николай Романов
Рождение ребёнка
30.09.1894
Дочь: Устиния Николаева
Отец ребёнка: Николай Романов
Рождение ребёнка
21.06.1897
Сын: Афанасий Николаев
Отец ребёнка: Николай Романов
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Марфа Николаева
Отец ребёнка: Николай Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Романов
Смерть
Неизвестно