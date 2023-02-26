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Фёкла Леонтиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1891

Сын: Сергей Николаев

Отец ребёнка: Николай Романов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1894

Дочь: Устиния Николаева

Отец ребёнка: Николай Романов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1897

Сын: Афанасий Николаев

Отец ребёнка: Николай Романов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Марфа Николаева

Отец ребёнка: Николай Романов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Романов

Смерть
Неизвестно
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