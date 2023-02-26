Мария Артемова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Артемова

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Место рождения

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.01.1891

Дата смерти

15.06.1892

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1891

Отец: Артемий Александров

Мать: Александра Семёнова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.06.1892
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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