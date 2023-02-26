Мария Артемова
Место рожденияд.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.01.1891
Дата смерти15.06.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1891
Отец: Артемий Александров
Мать: Александра Семёнова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.06.1892
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.