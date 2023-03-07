Григорий Ильин
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1800
Дочь: Дария Григорьева
Мать ребёнка: Наталия Трофимова
Рождение ребёнка
30.11.1802
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Наталия Трофимова
Рождение ребёнка
01.08.1808
Дочь: Соломония (Домна) Григорьева
Мать ребёнка: Наталия Трофимова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Антоний Григорьев
Мать ребёнка: Наталия Трофимова
Рождение ребёнка
06.02.1819
Дочь: Агафия Григорьева
Мать ребёнка: Наталия Трофимова
Рождение ребёнка
16.06.1821
Сын: Тихон Григорьев
Мать ребёнка: Наталия Трофимова
Бракосочетание
07.10.1823
Жена: Мелания Власова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно