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Григорий Ильин

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: ?

Мать: ?

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1800

Дочь: Дария Григорьева

Мать ребёнка: Наталия Трофимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1802

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Наталия Трофимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1808

Дочь: Соломония (Домна) Григорьева

Мать ребёнка: Наталия Трофимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Антоний Григорьев

Мать ребёнка: Наталия Трофимова

Рождение ребёнка
06.02.1819

Дочь: Агафия Григорьева

Мать ребёнка: Наталия Трофимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1821

Сын: Тихон Григорьев

Мать ребёнка: Наталия Трофимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.10.1823

Жена: Мелания Власова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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