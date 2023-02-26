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Мария Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

27.07.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Никифор (Фёдоров)

Мать: Евдокия Фёдорова

Рождение ребёнка
18.10.1852

Дочь: Анна (Федотова)

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Иосифов

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1854

Сын: Филипп Федосов

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Иосифов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1858

Дочь: Домника Федосиева

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Иосифов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1871

Сын: Григорий Федотов

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Иосифов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1872

Дочь: Акилина Федотова

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Иосифов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1877

Дочь: Агрипина (Федосиева)

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Иосифов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Иван Федосов

Отец ребёнка: Федосий (Федот) Иосифов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
27.07.1897
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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