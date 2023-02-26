Мария Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти27.07.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Никифор (Фёдоров)
Мать: Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
18.10.1852
Дочь: Анна (Федотова)
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Иосифов
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1854
Сын: Филипп Федосов
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Иосифов
Рождение ребёнка
03.01.1858
Дочь: Домника Федосиева
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Иосифов
Рождение ребёнка
23.01.1871
Сын: Григорий Федотов
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Иосифов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1872
Дочь: Акилина Федотова
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Иосифов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1877
Дочь: Агрипина (Федосиева)
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Иосифов
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Иван Федосов
Отец ребёнка: Федосий (Федот) Иосифов
Смерть
27.07.1897
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.