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Григорий Федотов

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Место рождения

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.01.1871

Дата смерти

16.07.1871

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1871

Отец: Федосий (Федот) Иосифов

Мать: Мария Никифорова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.07.1871
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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