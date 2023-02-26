Григорий Федотов
Место рожденияд.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.01.1871
Дата смерти16.07.1871
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1871
Отец: Федосий (Федот) Иосифов
Мать: Мария Никифорова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.07.1871
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.