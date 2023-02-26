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Евдокия Фёдорова

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Место рождения

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1820

Муж: Никифор (Фёдоров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1821

Сын: Нестор Никифоров

Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1825

Сын: Василий ст

Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)

Рождение ребёнка
21.03.1833

Сын: Василий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марфа Никифорова

Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)

Рождение ребёнка
12.03.1838

Дочь: Дария Никифорова

Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)

д.Трусова
Рождение ребёнка
01.07.1840

Сын: Косьма Никифоров

Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)

д.Трусова
Рождение ребёнка
03.02.1845

Дочь: Агафия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Демид Никифоров

Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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