Евдокия Фёдорова
Место рожденияд.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1820
Муж: Никифор (Фёдоров)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1821
Сын: Нестор Никифоров
Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1825
Сын: Василий ст
Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)
Рождение ребёнка
21.03.1833
Сын: Василий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марфа Никифорова
Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)
Рождение ребёнка
12.03.1838
Дочь: Дария Никифорова
Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)
д.Трусова
Рождение ребёнка
01.07.1840
Сын: Косьма Никифоров
Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)
д.Трусова
Рождение ребёнка
03.02.1845
Дочь: Агафия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Демид Никифоров
Отец ребёнка: Никифор (Фёдоров)
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно