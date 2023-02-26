Демид Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демид Никифоров

Место рождения

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Никифор (Фёдоров)

Мать: Евдокия Фёдорова

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Демидова

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

д.Трусова
Рождение ребёнка
1869

Сын: Иоанн Демидов

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
13.12.1871

Дочь: Анастасия Демидова

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1874

Дочь: Марфа Демидова

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

д.Трусова
Рождение ребёнка
13.10.1879

Сын: Андрей Демидов

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1881

Сын: Василий Демидов

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Андреева

Смерть
Неизвестно
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