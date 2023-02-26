Демид Никифоров
Место рожденияд.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Никифор (Фёдоров)
Мать: Евдокия Фёдорова
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Демидова
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
д.Трусова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Иоанн Демидов
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
13.12.1871
Дочь: Анастасия Демидова
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1874
Дочь: Марфа Демидова
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
д.Трусова
Рождение ребёнка
13.10.1879
Сын: Андрей Демидов
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1881
Сын: Василий Демидов
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Андреева
Смерть
Неизвестно