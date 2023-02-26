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Андрей Демидов

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Место рождения

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.10.1879

Дата смерти

01.02.1880

Пол

Мужской

Отец

До 1852 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1879

Отец: Демид Никифоров

Мать: Екатерина Андреева

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.02.1880
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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