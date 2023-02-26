Андрей Демидов
Место рожденияд.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.10.1879
Дата смерти01.02.1880
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1879
Отец: Демид Никифоров
Мать: Екатерина Андреева
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.02.1880
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.