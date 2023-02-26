Никифор (Фёдоров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор (Фёдоров)

Место рождения

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.06.1802

Дата смерти

05.12.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1802

Отец: Иван Федосов

Мать: Ксения Федосова

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1820

Жена: Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1821

Сын: Нестор Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1825

Сын: Василий ст

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Никифорова

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Рождение ребёнка
21.03.1833

Сын: Василий Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марфа Никифорова

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Рождение ребёнка
12.03.1838

Дочь: Дария Никифорова

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

д.Трусова
Рождение ребёнка
01.07.1840

Сын: Косьма Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

д.Трусова
Рождение ребёнка
03.02.1845

Дочь: Агафия Никифорова

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Демид Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.12.1876
д.Трусова Нива
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