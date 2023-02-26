Никифор (Фёдоров)
Место рожденияд.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.06.1802
Дата смерти05.12.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1802
Отец: Иван Федосов
Мать: Ксения Федосова
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1820
Жена: Евдокия Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1821
Сын: Нестор Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1825
Сын: Василий ст
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Никифорова
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
21.03.1833
Сын: Василий Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марфа Никифорова
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
12.03.1838
Дочь: Дария Никифорова
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
д.Трусова
Рождение ребёнка
01.07.1840
Сын: Косьма Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
д.Трусова
Рождение ребёнка
03.02.1845
Дочь: Агафия Никифорова
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Демид Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.12.1876
д.Трусова Нива