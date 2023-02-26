Мария Демидова
Место рожденияд.Трусова
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Демид Никифоров
Мать: Екатерина Андреева
д.Трусова
Бракосочетание
02.02.1875
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.08.1876
Сын: Пётр ст
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров
Рождение ребёнка
15.06.1879
Дочь: Агрипина Георгиева
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров
Рождение ребёнка
30.10.1881
Сын: Косьма Георгиев
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров
Рождение ребёнка
19.07.1884
Дочь: Мария (Егорова)
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров
Рождение ребёнка
25.06.1885
Сын: Давид Георгиев
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров
Рождение ребёнка
25.06.1885
Сын: Пётр Георгиев
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров
Рождение ребёнка
25.06.1886
Сын: Пётр мл
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров
Рождение ребёнка
24.10.1891
Сын: Дмитрий Егоров
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров
Рождение ребёнка
01.07.1894
Сын: Филипп Георгиев
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров
Рождение ребёнка
13.04.1897
Сын: Антоний Егоров
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров
Рождение ребёнка
08.07.1900
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров
Рождение ребёнка
08.01.1902
Дочь: Анна Георгиева
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров
Смерть
Неизвестно