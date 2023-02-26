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Мария Демидова

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Место рождения

д.Трусова

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Демид Никифоров

Мать: Екатерина Андреева

д.Трусова
Бракосочетание
02.02.1875

Муж: Георгий (Егор) Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.08.1876

Сын: Пётр ст

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1879

Дочь: Агрипина Георгиева

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1881

Сын: Косьма Георгиев

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1884

Дочь: Мария (Егорова)

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1885

Сын: Давид Георгиев

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1885

Сын: Пётр Георгиев

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1886

Сын: Пётр мл

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1891

Сын: Дмитрий Егоров

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1894

Сын: Филипп Георгиев

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.04.1897

Сын: Антоний Егоров

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1900

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1902

Дочь: Анна Георгиева

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Прохоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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