Наталия Тимофеева
Место рожденияд.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1832
Дата смерти11.05.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1852
Муж: Матвей Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1854
Дочь: Устина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Рождение ребёнка
01.12.1856
Сын: Николай Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Рождение ребёнка
21.11.1859
Сын: Михаил Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Рождение ребёнка
11.02.1862
Сын: Фёдор Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1864
Сын: Косьма Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Иван Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Рождение ребёнка
29.12.1874
Дочь: Татьяна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Иванов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.05.1892
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.