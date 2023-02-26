Наталия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталия Тимофеева

Наталия Тимофеева

avatar

Место рождения

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

11.05.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1852

Муж: Матвей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1854

Дочь: Устина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1856

Сын: Николай Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1859

Сын: Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1862

Сын: Фёдор Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1864

Сын: Косьма Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Иван Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Рождение ребёнка
29.12.1874

Дочь: Татьяна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Иванов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.05.1892
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close