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Иван Матвеев

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Место рождения

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Матвей Иванов

Мать: Наталия Тимофеева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1890

Жена: Елена Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1890
канонир
Рождение ребёнка
24.08.1891

Сын: Пётр Иоаннов

Мать ребёнка: Елена Ильина

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1893

Сын: Иванов Василий Иванович

Мать ребёнка: Елена Ильина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1895

Дочь: Наталия Иоаннова

Мать ребёнка: Елена Ильина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1897

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Елена Ильина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1899

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Елена Ильина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Елена Ильина

Рождение ребёнка
22.12.1902

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Елена Ильина

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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