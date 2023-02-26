Иван Матвеев
Место рожденияд.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Матвей Иванов
Мать: Наталия Тимофеева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1890
Жена: Елена Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1890
канонир
Рождение ребёнка
24.08.1891
Сын: Пётр Иоаннов
Мать ребёнка: Елена Ильина
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1893
Мать ребёнка: Елена Ильина
Рождение ребёнка
26.08.1895
Дочь: Наталия Иоаннова
Мать ребёнка: Елена Ильина
Рождение ребёнка
25.01.1897
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Елена Ильина
Рождение ребёнка
20.11.1899
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Елена Ильина
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Елена Ильина
Рождение ребёнка
22.12.1902
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Елена Ильина
Смерть
Неизвестно