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Елена Ильина

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.05.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1871

Отец: Илья Никифоров

Мать: Акилина Кодратова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.11.1890

Муж: Иван Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1891

Сын: Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Матвеев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1893

Сын: Иванов Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1895

Дочь: Наталия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1897

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1899

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Рождение ребёнка
22.12.1902

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Матвеев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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