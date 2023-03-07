Елена Ильина
Место рождения
Дата рождения16.05.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1871
Отец: Илья Никифоров
Мать: Акилина Кодратова
Бракосочетание
02.11.1890
Муж: Иван Матвеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1891
Сын: Пётр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Матвеев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1893
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
26.08.1895
Дочь: Наталия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
25.01.1897
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
20.11.1899
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Рождение ребёнка
22.12.1902
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Матвеев
Смерть
Неизвестно