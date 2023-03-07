Илья Никифоров
Место рождения
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1871
Дочь: Елена Ильина
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
Рождение ребёнка
20.01.1873
Сын: Максим Ильин
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1874
Сын: Стефан Ильин
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
Рождение ребёнка
23.07.1876
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
Рождение ребёнка
07.07.1879
Сын: Антоний Ильин
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
Рождение ребёнка
26.09.1881
Дочь: Устина Ильина
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1885
Дочь: Матрона Ильина
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Мелания Ильина
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
Рождение ребёнка
07.05.1892
Сын: Николай Ильин
Мать ребёнка: Акилина Кодратова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно