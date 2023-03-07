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Илья Никифоров

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1871

Дочь: Елена Ильина

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1873

Сын: Максим Ильин

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1874

Сын: Стефан Ильин

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1876

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1879

Сын: Антоний Ильин

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1881

Дочь: Устина Ильина

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1885

Дочь: Матрона Ильина

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Мелания Ильина

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1892

Сын: Николай Ильин

Мать ребёнка: Акилина Кодратова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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