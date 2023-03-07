Антоний Ильин
Место рождения
Дата рождения07.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1879
Отец: Илья Никифоров
Мать: Акилина Кодратова
Бракосочетание
05.02.1897
Жена: Ксения Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1898
Дочь: Евфимия Антонова
Мать ребёнка: Ксения Сергеева
Рождение ребёнка
27.01.1900
Сын: Григорий Антонов
Мать ребёнка: Ксения Сергеева
Рождение ребёнка
12.09.1902
Дочь: Надежда Антонова
Мать ребёнка: Ксения Сергеева
Смерть
Неизвестно