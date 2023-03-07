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Антоний Ильин

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1879

Отец: Илья Никифоров

Мать: Акилина Кодратова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.02.1897

Жена: Ксения Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1898

Дочь: Евфимия Антонова

Мать ребёнка: Ксения Сергеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1900

Сын: Григорий Антонов

Мать ребёнка: Ксения Сергеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1902

Дочь: Надежда Антонова

Мать ребёнка: Ксения Сергеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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