Пётр Иванов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Иван Фёдоров
Мать: Ульяния Стефанова
Бракосочетание
28.07.1854
Жена: Ольга (Ульяна) Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.10.1857
Сын: Яков Петров
Мать ребёнка: Ольга (Ульяна) Андреева
Рождение ребёнка
16.12.1860
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Ольга (Ульяна) Андреева
д.Станиги
Смерть
Неизвестно