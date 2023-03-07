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Пётр Иванов

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Ульяния Стефанова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.07.1854

Жена: Ольга (Ульяна) Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.10.1857

Сын: Яков Петров

Мать ребёнка: Ольга (Ульяна) Андреева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1860

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Ольга (Ульяна) Андреева

д.Станиги
Смерть
Неизвестно
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