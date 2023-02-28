Мария Титова
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Тит Федосов
Мать: Дария Акимова
Бракосочетание
25.10.1844
Муж: Герасим Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1845
Дочь: Домника Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Иванов
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Иван Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Иванов
Смерть
Неизвестно