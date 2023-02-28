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Мария Титова

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Тит Федосов

Мать: Дария Акимова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.10.1844

Муж: Герасим Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1845

Дочь: Домника Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Иванов

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Иван Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Иванов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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