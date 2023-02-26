Семён Филимонов
Место рожденияд.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.04.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1834
Отец: Филимон Васильев
Мать: Марфа (Стефанова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1858
Дочь: Елена Семёнова
Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Стефанова
Смерть
Неизвестно