Семён Филимонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Филимонов

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Место рождения

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.04.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1834

Отец: Филимон Васильев

Мать: Марфа (Стефанова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1858

Дочь: Елена Семёнова

Мать ребёнка: Ефросиния Стефанова

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Стефанова

Смерть
Неизвестно
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