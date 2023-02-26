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Яков ст

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Место рождения

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Филимон Васильев

Мать: Марфа (Стефанова)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.07.1836

Жена: Елизавета Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.06.1839

Дочь: Агрипина Яковлева

Мать ребёнка: Елизавета Иосифова

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1847

Сын: Емельян Яковлев

Мать ребёнка: Елизавета Иосифова

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1848

Жена: Матрона (Васильева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1848
Рождение ребёнка
14.11.1849

Дочь: Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Матрона (Васильева)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1852

Сын: Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: Матрона (Васильева)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Матрона (Васильева)

Рождение ребёнка
17.07.1854

Сын: Илья Яковлев

Мать ребёнка: Матрона (Васильева)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1856

Сын: Павел Яковлев

Мать ребёнка: Матрона (Васильева)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1858

Сын: Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Матрона (Васильева)

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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