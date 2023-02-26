Яков ст
Место рожденияд.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Филимон Васильев
Мать: Марфа (Стефанова)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.07.1836
Жена: Елизавета Иосифова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.06.1839
Дочь: Агрипина Яковлева
Мать ребёнка: Елизавета Иосифова
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1847
Сын: Емельян Яковлев
Мать ребёнка: Елизавета Иосифова
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1848
Жена: Матрона (Васильева)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1848
Рождение ребёнка
14.11.1849
Дочь: Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Матрона (Васильева)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1852
Сын: Иоанн Яковлев
Мать ребёнка: Матрона (Васильева)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Матрона (Васильева)
Рождение ребёнка
17.07.1854
Сын: Илья Яковлев
Мать ребёнка: Матрона (Васильева)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1856
Сын: Павел Яковлев
Мать ребёнка: Матрона (Васильева)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1858
Сын: Сергей Яковлев
Мать ребёнка: Матрона (Васильева)
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно