Елизавета Иосифова
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти07.07.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Иосиф Михайлов
Мать: Фотиния Акимова
Бракосочетание
05.07.1836
Муж: Яков ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.06.1839
Дочь: Агрипина Яковлева
Отец ребёнка: Яков ст
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1847
Сын: Емельян Яковлев
Отец ребёнка: Яков ст
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.07.1848
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры