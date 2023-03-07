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Елизавета Иосифова

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

07.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Иосиф Михайлов

Мать: Фотиния Акимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.07.1836

Муж: Яков ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.06.1839

Дочь: Агрипина Яковлева

Отец ребёнка: Яков ст

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1847

Сын: Емельян Яковлев

Отец ребёнка: Яков ст

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.07.1848
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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