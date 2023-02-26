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Фотиния Акимова

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Место рождения

д.Шелоганово

Дата рождения

1791

Дата смерти

19.05.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шелоганово
Бракосочетание
20.04.1809

Муж: Иосиф Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Елизавета Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Михайлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1819

Сын: Фома Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Михайлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1821

Дочь: Мария Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Михайлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
19.05.1850
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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