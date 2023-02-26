Фотиния Акимова
Место рожденияд.Шелоганово
Дата рождения1791
Дата смерти19.05.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Шелоганово
Бракосочетание
20.04.1809
Муж: Иосиф Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Елизавета Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Михайлов
Рождение ребёнка
05.10.1819
Сын: Фома Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Михайлов
Рождение ребёнка
29.01.1821
Дочь: Мария Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Михайлов
Смерть
19.05.1850