Иосиф Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИосиф Михайлов

Иосиф Михайлов

avatar

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1780

Дата смерти

26.05.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Михаил

Мать: ?

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1802

Дочь: Наталия Иосифова

Мать ребёнка: Ирина Матвеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1806

Дочь: Лукия Иосифова

Мать ребёнка: Ирина Матвеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1809

Сын: Иоанн Иосифов

Мать ребёнка: Ирина Матвеева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.04.1809

Жена: Фотиния Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Елизавета Иосифова

Мать ребёнка: Фотиния Акимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1819

Сын: Фома Иосифов

Мать ребёнка: Фотиния Акимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1821

Дочь: Мария Иосифова

Мать ребёнка: Фотиния Акимова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Матвеева

Смерть
26.05.1823
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close