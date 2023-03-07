Иосиф Михайлов
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти26.05.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1802
Дочь: Наталия Иосифова
Мать ребёнка: Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
16.12.1806
Дочь: Лукия Иосифова
Мать ребёнка: Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
25.02.1809
Сын: Иоанн Иосифов
Мать ребёнка: Ирина Матвеева
Бракосочетание
20.04.1809
Жена: Фотиния Акимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Елизавета Иосифова
Мать ребёнка: Фотиния Акимова
Рождение ребёнка
05.10.1819
Сын: Фома Иосифов
Мать ребёнка: Фотиния Акимова
Рождение ребёнка
29.01.1821
Дочь: Мария Иосифова
Мать ребёнка: Фотиния Акимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Матвеева
Смерть
26.05.1823