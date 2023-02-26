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Матрона (Васильева)

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Место рождения

д.Дуброва Старина Силуяновского приказаПоречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Макар Иванов

Мать: Мария Семёнова

д.Дуброва Старина Силуяновского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1848

Муж: Яков ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1849

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Яков ст

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1852

Сын: Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Яков ст

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Яков ст

Рождение ребёнка
17.07.1854

Сын: Илья Яковлев

Отец ребёнка: Яков ст

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1856

Сын: Павел Яковлев

Отец ребёнка: Яков ст

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1858

Сын: Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Яков ст

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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