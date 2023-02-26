Матрона (Васильева)
Место рожденияд.Дуброва Старина Силуяновского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Макар Иванов
Мать: Мария Семёнова
д.Дуброва Старина Силуяновского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1848
Муж: Яков ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1849
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Яков ст
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1852
Сын: Иоанн Яковлев
Отец ребёнка: Яков ст
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Яков ст
Рождение ребёнка
17.07.1854
Сын: Илья Яковлев
Отец ребёнка: Яков ст
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1856
Сын: Павел Яковлев
Отец ребёнка: Яков ст
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1858
Сын: Сергей Яковлев
Отец ребёнка: Яков ст
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно