Мария Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона (Васильева)
Отец ребёнка: Макар Иванов
д.Дуброва Старина Силуяновского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Леон Макаров
Отец ребёнка: Макар Иванов
д.Дуброва Старина Силуяновского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1831
Муж: Макар Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.11.1831
Дочь: Екатерина Макарова
Отец ребёнка: Макар Иванов
д.Шлыки
Рождение ребёнка
22.11.1834
Сын: Амфилахий Макаров
Отец ребёнка: Макар Иванов
д.Шлыки
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Фёдоров
Смерть
Неизвестно