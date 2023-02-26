Мария Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.
1804 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона (Васильева)

Отец ребёнка: Макар Иванов

д.Дуброва Старина Силуяновского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Леон Макаров

Отец ребёнка: Макар Иванов

д.Дуброва Старина Силуяновского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1831

Муж: Макар Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.11.1831

Дочь: Екатерина Макарова

Отец ребёнка: Макар Иванов

д.Шлыки
Рождение ребёнка
22.11.1834

Сын: Амфилахий Макаров

Отец ребёнка: Макар Иванов

д.Шлыки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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