Василий Яковлев
Место рожденияд.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Сын: Филипп Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.01.1798
Жена: Евдокия Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1798
Сын: Филимон Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1799
Сын: Иоанн 2-й
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1799
Сын: Иоанн 1-й
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1800
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1802
Дочь: Ульяния Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1803
Сын: Влас Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1807
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно