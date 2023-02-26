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Василий Яковлев

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Место рождения

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: ?

Мать: ?

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Филипп Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.01.1798

Жена: Евдокия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1798

Сын: Филимон Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1799

Сын: Иоанн 2-й

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1799

Сын: Иоанн 1-й

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1800

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1802

Дочь: Ульяния Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1803

Сын: Влас Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1807

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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