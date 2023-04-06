Елизавета Тарасова
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти26.07.1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.10.1798
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.09.1802
Сын: Архип Кононов
Отец ребёнка: Конон (Богданов по крёстному)
Рождение ребёнка
07.07.1803
Сын: Стефан Кононов
Отец ребёнка: Конон (Богданов по крёстному)
Рождение ребёнка
04.02.1808
Сын: Семён Кононов
Отец ребёнка: Конон (Богданов по крёстному)
Рождение ребёнка
До 1821
Дочь: Евдокия Кононова
Отец ребёнка: Конон (Богданов по крёстному)
Рождение ребёнка
1823
Сын: Василий Кононов
Отец ребёнка: Конон (Богданов по крёстному)
Смерть
26.07.1831
Причина смерти: холера