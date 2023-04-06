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Елизавета Тарасова

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

26.07.1831

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Тарас

Мать: ?

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1798

Муж: Конон (Богданов по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.09.1802

Сын: Архип Кононов

Отец ребёнка: Конон (Богданов по крёстному)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1803

Сын: Стефан Кононов

Отец ребёнка: Конон (Богданов по крёстному)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1808

Сын: Семён Кононов

Отец ребёнка: Конон (Богданов по крёстному)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1821

Дочь: Евдокия Кононова

Отец ребёнка: Конон (Богданов по крёстному)

Рождение ребёнка
1823

Сын: Василий Кононов

Отец ребёнка: Конон (Богданов по крёстному)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.07.1831
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: холера
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