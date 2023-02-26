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Женский

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Не указана

Дети

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1778

Сын: Алексей Тарасов

Отец ребёнка: Тарас

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Сазон Тарасов

Отец ребёнка: Тарас

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1780

Дочь: Агафия Тарасова

Отец ребёнка: Тарас

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Елена Тарасова

Отец ребёнка: Тарас

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Елизавета Тарасова

Отец ребёнка: Тарас

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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