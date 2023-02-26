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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1778
Сын: Алексей Тарасов
Отец ребёнка: Тарас
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сазон Тарасов
Отец ребёнка: Тарас
Рождение ребёнка
До 1780
Дочь: Агафия Тарасова
Отец ребёнка: Тарас
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Елена Тарасова
Отец ребёнка: Тарас
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Елизавета Тарасова
Отец ребёнка: Тарас