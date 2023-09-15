Агафия Тарасова
Место рождения
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1797
Муж: Павел Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.04.1802
Сын: Тит Павлов
Отец ребёнка: Павел Иосифов
д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно