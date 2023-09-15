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Агафия Тарасова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

До 1778 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: Тарас

Мать: ?

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.01.1797

Муж: Павел Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.04.1802

Сын: Тит Павлов

Отец ребёнка: Павел Иосифов

д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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