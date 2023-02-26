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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Устиния Прокофиева
Отец ребёнка: Прокофий (Кириллов)
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Параскева Прокофиева
Отец ребёнка: Прокофий (Кириллов)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий (Кириллов)
Смерть
До 1809