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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Устиния Прокофиева

Отец ребёнка: Прокофий (Кириллов)

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Параскева Прокофиева

Отец ребёнка: Прокофий (Кириллов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий (Кириллов)

Смерть
До 1809
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