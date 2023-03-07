Прокофий (Кириллов)
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти26.03.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Корнилий Гаврилов
Мать: Марфа Артемова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Устиния Прокофиева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Параскева Прокофиева
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
26.04.1808
Жена: Ксения Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
26.03.1846