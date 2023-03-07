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Прокофий (Кириллов)

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1779

Дата смерти

26.03.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Корнилий Гаврилов

Мать: Марфа Артемова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Устиния Прокофиева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Параскева Прокофиева

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
26.04.1808

Жена: Ксения Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
26.03.1846
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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