Устина Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина Саввина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.1879

Муж: Иван Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1880

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1882

Сын: Сергей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1883

Дочь: Анастасия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1885

Сын: Иродион Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1887

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
15.05.1891

Сын: Корнилий Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1892

Дочь: Анастасия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1894

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1896

Сын: Афанасий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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