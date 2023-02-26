Устина Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.09.1879
Муж: Иван Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1880
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
05.07.1882
Сын: Сергей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
20.12.1883
Дочь: Анастасия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
07.11.1885
Сын: Иродион Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
14.11.1887
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
1889
Сын: Пётр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
15.05.1891
Сын: Корнилий Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
14.12.1892
Дочь: Анастасия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
25.06.1894
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
01.05.1896
Сын: Афанасий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно