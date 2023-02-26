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Ефимия Петрова

Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

10.07.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1849

Муж: Фёдор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1850

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Фёдор Петров

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1853

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Фёдор Петров

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1856

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Петров

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
11.05.1859

Дочь: Елена Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Петров

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1860

Сын: Иосиф Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Петров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
10.07.1897
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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