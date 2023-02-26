Ефимия Петрова
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти10.07.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1849
Муж: Фёдор Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1850
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Фёдор Петров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1853
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Фёдор Петров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1856
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Петров
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
11.05.1859
Дочь: Елена Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Петров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1860
Сын: Иосиф Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Петров
Смерть
10.07.1897