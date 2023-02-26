Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Иван (Филимонов)
Мать: Акилина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Анисимова
Рождение ребёнка
23.01.1874
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Васса Анисимова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Аверьян Михайлов
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Бракосочетание
31.01.1879
Жена: Дария Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1882
Дочь: Ефимия Михайлова
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Матрона ст
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Рождение ребёнка
24.10.1886
Сын: Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Рождение ребёнка
13.08.1888
Сын: Максим Михайлов
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Рождение ребёнка
17.11.1890
Дочь: Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Рождение ребёнка
?.11.1894
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Рождение ребёнка
23.08.1896
Дочь: Наталия Михайлова
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Рождение ребёнка
1898
Сын: Фёдор Михайлов
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Смерть
Неизвестно