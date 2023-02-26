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Михаил Иванов

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Иван (Филимонов)

Мать: Акилина Петрова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Анисимова

Рождение ребёнка
23.01.1874

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Васса Анисимова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Аверьян Михайлов

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1879

Жена: Дария Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1882

Дочь: Ефимия Михайлова

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Матрона ст

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Рождение ребёнка
24.10.1886

Сын: Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1888

Сын: Максим Михайлов

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1890

Дочь: Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Рождение ребёнка
?.11.1894

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Рождение ребёнка
23.08.1896

Дочь: Наталия Михайлова

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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