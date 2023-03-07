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Ксения Иванова

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Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1874

Отец: Михаил Иванов

Мать: Васса Анисимова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1892

Муж: Михаил Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1895

Сын: Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Андреев

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1900

Сын: Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Андреев

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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