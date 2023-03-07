Ксения Иванова
Место рождения
Дата рождения23.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1874
Отец: Михаил Иванов
Мать: Васса Анисимова
Бракосочетание
26.01.1892
Муж: Михаил Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1895
Сын: Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Андреев
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1900
Сын: Андрей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Андреев
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно