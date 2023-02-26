Михаил Андреев
Место рожденияд.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1890
Сын: Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Феврония Павлова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1892
Жена: Ксения Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1895
Сын: Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1900
Сын: Андрей Михайлов
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Павлова
Смерть
Неизвестно