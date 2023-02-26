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Михаил Андреев

Место рождения

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: Караськов Андрей Косьмин

Мать: Караськова Екатерина Саввина

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1890

Сын: Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Феврония Павлова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.01.1892

Жена: Ксения Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1895

Сын: Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1900

Сын: Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Павлова

Смерть
Неизвестно
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