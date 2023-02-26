Караськова Екатерина Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1859
Дата смерти29.01.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Михаил Андреев
Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин
Рождение ребёнка
28.07.1872
Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин
Рождение ребёнка
22.03.1875
Сын: Караськов Артемий Андреевич
Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин
Рождение ребёнка
01.01.1878
Дочь: (Караськова) Домника Андреева
Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин
Смерть
29.01.1880
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Матрона Андреева
Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин
Рождение ребёнка
1883
Сын: Евсигней Андреев
Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин
Похороны
Неизвестно