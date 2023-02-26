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Караськова Екатерина Саввина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1859

Дата смерти

29.01.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караськов Андрей Косьмин

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Михаил Андреев

Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин

Рождение ребёнка
28.07.1872

Сын: Караськов Иван Андреев

Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин

Рождение ребёнка
22.03.1875

Сын: Караськов Артемий Андреевич

Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин

Рождение ребёнка
01.01.1878

Дочь: (Караськова) Домника Андреева

Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин

Рождение ребёнка
1879

Сын: Караськов Сергей Андреев

Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин

Смерть
29.01.1880
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Матрона Андреева

Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин

Рождение ребёнка
1883

Сын: Евсигней Андреев

Отец ребёнка: Караськов Андрей Косьмин

Похороны
Неизвестно

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