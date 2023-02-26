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Караськов Андрей Косьмин

Место рождения

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.11.1839

Дата смерти

03.10.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1839

Отец: Косьма Петров

Мать: Матрона Анисимова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Михаил Андреев

Мать ребёнка: Караськова Екатерина Саввина

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1872

Сын: Караськов Иван Андреев

Мать ребёнка: Караськова Екатерина Саввина

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1875

Сын: Караськов Артемий Андреевич

Мать ребёнка: Караськова Екатерина Саввина

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1878

Дочь: Домника Андреева

Мать ребёнка: Караськова Екатерина Саввина

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Сын: Караськов Сергей Андреев

Мать ребёнка: Караськова Екатерина Саввина

Бракосочетание
29.10.1880

Жена: Ксения Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Матрона Андреева

Мать ребёнка: Караськова Екатерина Саввина

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883

Сын: Евсигней Андреев

Мать ребёнка: Караськова Екатерина Саввина

Рождение ребёнка
06.02.1886

Дочь: Федора Андреева

Мать ребёнка: Ксения Ефимова

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.06.1887

Сын: Исайя Андреев

Мать ребёнка: Ксения Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караськова Екатерина Саввина

Смерть
03.10.1893
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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