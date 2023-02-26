Караськов Андрей Косьмин
Место рожденияд.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.11.1839
Дата смерти03.10.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1839
Отец: Косьма Петров
Мать: Матрона Анисимова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Михаил Андреев
Мать ребёнка: Караськова Екатерина Саввина
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1872
Мать ребёнка: Караськова Екатерина Саввина
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1875
Сын: Караськов Артемий Андреевич
Мать ребёнка: Караськова Екатерина Саввина
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1878
Дочь: Домника Андреева
Мать ребёнка: Караськова Екатерина Саввина
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Караськова Екатерина Саввина
Бракосочетание
29.10.1880
Жена: Ксения Ефимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Матрона Андреева
Мать ребёнка: Караськова Екатерина Саввина
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883
Сын: Евсигней Андреев
Мать ребёнка: Караськова Екатерина Саввина
Рождение ребёнка
06.02.1886
Дочь: Федора Андреева
Мать ребёнка: Ксения Ефимова
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.06.1887
Сын: Исайя Андреев
Мать ребёнка: Ксения Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1893
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной