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(Караськова) Домника Андреева

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Место рождения

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.01.1878

Дата смерти

17.11.1878

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

До 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1878

Отец: Караськов Андрей Косьмин

Мать: Караськова Екатерина Саввина

д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.11.1878
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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